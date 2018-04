La gemmothérapie, se soigner avec des bourgeons

Pendant dix semaines, Metro vous présente un type de thérapie alternative visant à se sentir mieux dans son corps et à soigner certaines pathologies sans passer par la médication classique. Cette semaine : la gemmothérapie.

Qu’est-ce que c’est ?

La gemmothérapie est une branche de la phytothérapie. Elle est basée sur les propriétés des plantes et plus précisément des bourgeons. Le terme latin « gemme » signifie à la fois bourgeon et pierre précieuse. La gemmothérapie a été créée par le Dr. Pol Henry, un médecin belge, dans les années 60. Il s’agit d’une médecine qui n’est pas reconnue officiellement mais qui permet de résoudre plusieurs petits tracas du quotidien. Les bourgeons peuvent par exemple vous aider à mieux dormir, à booster votre immunité, à réguler votre poids, à soigner des problèmes respiratoires et bien d’autres soucis encore. Son utilisation remonte au Moyen-Age : les alchimistes utilisaient déjà les bourgeons de sapin pour confectionner des sirops contre la toux !

Comment ça marche ?

Les adeptes de cette pratique estiment que les bienfaits des plantes sont concentrés dans les bourgeons, les jeunes pousses et les racines. Certains bourgeons peuvent en effet posséder à la fois les propriétés médicinales du fruit, de la fleur et des feuilles. On les fait macérer dans un mélange de glycérine, d’alcool et d’eau afin de créer ce qu’on appelle un macérat.

Entre 5 et 15 gouttes d’extrait de certains bourgeons par jour (la posologie diffère selon la pathologie) permet de soigner de nombreux maux. Le macérat de bourgeon de ronce permet par exemple de dégager les voies respiratoires en cas de sinusites, rhinopharyngites, bronchites, etc. Le bourgeon de cassis (photos) est quant à lui un formidable anti-inflammatoire. On peut donc l’utiliser contre les rhumatismes ou les affections de la sphère ORL. Mais ses fonctions ne s’arrêtent pas là : placé directement sur la peau, il soulage aussi les piqûres d’insectes et autres irritations par exemple.

Pour répondre à un problème ciblé, il existe aussi des complexes de gemmothérapies, c’est-à-dire des associations harmonieuses de différents macérats. Les extraits de bourgeons sont moins toxiques que les huiles essentielles, ils peuvent donc être pris par les femmes enceintes.

Où en trouver ?

Dans les magasins bio ou en pharmacie. La société HerbalGem est par exemple active dans le secteur depuis 30 ans. Si la gemmothérapie reste une pratique marginale, elle est toutefois pratiquée en Belgique et chez nos voisins par des homéopathes ou des phytothérapeutes. Il vaut mieux leur demander conseil afin de trouver le macérat adapté à sa pathologie ainsi que la posologie adéquate.