Avec le C64 Mini, le Commodore 64 renaît de ses cendres

Depuis le succès des NES Mini et Super NES Mini de Nintendo, des nouvelles consoles du passé sont ressuscitées. Même si ce n’était pas une console de jeux, le Commodore 64, ordinateur culte des années 80, a aussi droit à sa version Mini avec son joystick.

En 1982, Commodore lançait le C64, un ordinateur personnel reconnaissable entre 1000 qui s’est vendu à près de 20 millions d’exemplaires à travers le monde. Trente-six ans après son lancement, le rétrogaming est à la mode et le Commodore 64 est de retour dans une version Mini, qui se branche aux télévisions modernes via un câble HDMI et est alimentée par un simple câble USB.

64 jeux intégrés

La «mini bête» est deux fois plus petite que l’ordinateur original et est livrée avec son joystick rouge et noir. Mais n’espérez pas pianoter sur le clavier, cette reproduction en plastique jauni est purement esthétique. Seul le joystick permet de jouer aux 64 jeux intégrés. Chacun possède sa petite fiche explicative. On regrettera cependant qu’il n’y ait pas plus d’informations notamment sur les touches à utiliser et qu’il faille se rendre sur le site officiel pour avoir toutes les infos.

Le C64 Mini propose un retour 30 ans en arrière avec une ludothèque variée. On retrouve beaucoup de jeux de sport, des shoot ’em up, des jeux de plateforme et des titres surprenants comme Skool Daze où il faut voler son bulletin de notes dans la salle des professeurs. Malheureusement, le joystick montre rapidement ses faiblesses et certains jeux sont tout simplement injouables.

Madeleine de Proust ou dinosaure ?

Au-delà d’être un bel objet qui trouvera aisément sa place dans la vitrine des geeks et des joueurs nostalgiques, le C64 Mini permet de se rendre compte à quel point le jeu vidéo a évolué au cours de ces 30 dernières années. Il permet également à la nouvelle génération de joueur de tenir un joystick entre les mains, un objet qui a pratiquement disparu depuis 20 ans. En cela, le C64 Mini est un objet intéressant.

Néanmoins, vendu 80 €, il s’adresse surtout à ceux qui ont connu le Commodore 64 dans les années 80. Il aura pour eux l’effet d’une madeleine de Proust. Pour d’autres, il paraîtra d’avantage comme un vieux dinosaure ayant plus sa place dans un musée ou dans une vitrine que branché à une télévision.