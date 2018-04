Tweet on Twitter

Share on Facebook

La semaine dernière, le bâteau Okeanos Explorer a fait une drôle de découverte au fond de l’Océan : un calamar rouge-sang au physique pour le moins atypique qui leur a été impossible d’identifier.

Le sous-marin télécommandé de l’équipe de chercheurs de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique à découvert la petite créature le 17 avril dernier. N’ayant pas pu capturer l’animal, ils ne peuvent se prononcer sur son espèce. Il pourrait fort bien n’être pas encore répertorié.

Incertitude sur son origine

Sa couleur, ses deux tentacules raides et sa façon de nager sont autant de mystères qui intriguent les scientifiques. Sa posture a particulièrement interpellé l’équipe. Elle pourrait être due à l’effet de surprise produit par l’arrivée du sous-marin mais aucuns des chercheurs ayant vu la vidéo n’a jamais observé quelque chose de similaire.

Le zoologiste Mike Vecchionne vérifie actuellement si le calamar pourrait être un «Discoteuthis discus». Il s’agit d’une espèce mystérieuse connue seulement par des fragments récoltés dans les eaux tropicales de l’Atlantique. S’il s’avérait que le calamar appartient bien à cette espèce, ce serait la première fois qu’on l’observe vivant.

L’Okeanos Explorer à la découverte des abysses

Ce vaisseau, ancien bâtiment militaire, explore les profondeurs depuis 2010. Il a d’ores et déjà filmé bon nombre d’habitants des abysses encore inconnues. Parmi ces créatures on trouve des méduses lumineuses, une petite pieuvre fantomatique surnommée « Casper » ou encore un véritable « Kraken » des profondeurs trouvé dans une épave. Il diffuse en direct les images de ses missions sur YouTube et vous pouvez regarder gratuitement ses explorations actuelles jusqu’au 3 mai.