Un Belge identifie une nouvelle espèce d’oiseau en Indonésie

Une nouvelle espèce de passereau vient d’être officiellement reconnue par la communauté scientifique et ce grâce aux observations effectuées en Indonésie par un ornithophile belge qui travaille par ailleurs comme expert Forêt chez Greenpeace.

L’espèce nouvellement identifiée répond au doux nom de Myzomela irianawidodoae, soit le Myzomèle de Rote (ou d’Iriana Widodo) en français.

Un passereau aux couleurs rouge et noire

« Je suis parti en voyage en Indonésie en 2009 avec le but d’enregistrer des cris de hiboux peu connus. Durant ce séjour sur l’île de Rote (Petites Iles de la Sonde, ndlr), j’ai la chance d’observer et surtout d’entendre un beau passereau à col rouge. Cet oiseau (un espèce de Myzomèle) coloré avait déjà été répertorié une seule fois auparavant sur la même île par l’ornithologue Ron Johnstone en 1990″, explique Philippe Verbelen de Greenpeace.

Un chant finalement différent de son voisin de Sumba

Mais contrairement à ce que pensait l’ornithologue australien, ce passereau aux couleurs rouge et noire n’était en rien similaire à celui vivant sur l’île voisine de Sumba, poursuit l’ornitophile belge. « En écoutant les enregistrements audios que j’ai réalisés en 2009, j’ai remarqué que son chant était fort différent de celui de son voisin de Sumba et de ses cousins australiens. Je suis alors retourné à Rote et à Sumba en 2014 pour prendre plus de photos et faire de nouveaux enregistrements du chant de l’oiseau », ajoute-t-il.

En 2015, une équipe de scientifiques indonésiens du LIPI (l’Institut scientifique indonésien) et de l’université de Singapour a fait de même et a détaillé, en outre, sa coloration et sa morphologie.