Après avoir remporté le marathon de Boston, un modeste fonctionnaire japonais change de vie

Le Japonais Yuki Kawauchi, vainqueur lundi du marathon de Boston malgré l’absence de sponsor et un travail à temps plein, va quitter l’an prochain son modeste emploi d’agent administratif pour devenir professionnel.

« A compter d’avril 2019, je prévois de démissionner de mon poste de fonctionnaire », a déclaré le coureur de 31 ans aux journalistes qui l’attendaient à son retour, à l’aéroport de Tokyo-Narita. Une liberté qu’il peut désormais se permettre grâce à « l’argent reçu », la prime de victoire à Boston s’élevant à 150.000 dollars. Yuki Kawauchi a été le premier Japonais à remporter ce prestigieux marathon depuis 1987, qui est justement son année de naissance.

Une grande admiration

Dans un pays qui célèbre la modestie et le travail acharné, le profil de l’athlète, qui est employé dans une école primaire de Saitama (nord-ouest de Tokyo) et s’entraîne sur son temps libre, suscite une grande admiration. En devenant professionnel, il espère « rivaliser avec les meilleurs » de sa discipline et battre son record personnel, qui est de 2 heures 8 minutes 14 secondes.

Actuellement, il ne peut pas participer aux courses qui se déroulent au printemps, à Paris et Rotterdam par exemple, du fait des événements organisés par son école, comme les cérémonies qui ont lieu à chaque rentrée des élèves et pour la remise des diplômes. « Si je ne change pas mon environnement de vie, je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même », a expliqué Yuki Kawauchi, qui pense avoir les moyens financiers pour se concentrer exclusivement à sa passion pendant trois à quatre ans.

Un sentiment incomparable

« J’ai vu flotter le drapeau japonais dans le ciel de Boston. Il n’y a rien de comparable. J’étais vraiment heureux. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti », a-t-il raconté… avant de se hâter de rejoindre son travail.

Même s’il ne peut pas participer à toutes les courses qu’il voudrait, Yuki Kawauchi n’en demeure pas moins un stakhanoviste de la course à pied. Ainsi, le mois dernier, il a été reconnu par le Guinness World Records comme le sportif ayant couru le plus grand nombre de marathons en moins de 2 heures 20 minuntes, une barrière sous laquelle il est passé… 78 fois.