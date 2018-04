VIDEO. Une miche de pain à l’ail dans l’espace

Le youtubeur Tom Scott et une équipe de passionnés et d’experts ont eu une idée pour le moins étrange. Envoyer du pain à l’ail à la frontière de l’espace, puis le récupérer une fois redescendu sur Terre… Et le manger.

L’expérience a été réalisée à l’aide d’un ballon météorologique. L’altitude communément admise pour délimiter la fin de l’atmosphère terrestre et le commencement de l’espace est de 100 km. Le ballon ne peut aller qu’à environ un tiers de cette hauteur et n’emporte donc pas le pain dans l’espace à proprement parler.

New video! We sent garlic bread to the edge of space, then ate it: https://t.co/0czSVjccIT (featuring @myvirginkitchen!) — Tom Scott (@tomscott) April 23, 2018

Après deux heures dans les airs, le pain a tout de même atteint l’altitude de 36 km et est passé par des températures proches de -26°C. L’équipe a pu retrouver le dispositif après son retour sur Terre grâce à un système GPS, et finalement goûter ce qui semble être un pain quasiment congelé. Probablement pas le meilleur goûter de leur vie, mais certainement le plus improbable.

La chaîne YouTube de Tom Scott est spécialisée dans les expériences folles et compte plus d’1,1 million d’abonnés. Visiblement, science et idées farfelues peuvent vous emmener loin dans le monde d’Internet.