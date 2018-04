Un projet d’hôtel de luxe dans l’espace pour 2022

L’entreprise Orion Span propose dès à présent de réserver son séjour dans l’espace à bord de la station spatiale «Aurora».

Le lancement de la station est prévu pour 2021. Ses 42m² lui permettront d’accueillir quatre chanceux et deux membres d’équipage. Les apprentis astronautes devront cultiver leur propre nourriture et participer à plusieurs activités liées à la recherche scientifique. Ils pourront aussi profiter de seize levers et couchers de soleil par jour, à plus de 300 km au-dessus de la Terre.

Une start-up texane ambitieuse

Basée à Huston, Orion Span s’inscrit dans la lignée de ces entreprises qui souhaitent conquérir le marché du tourisme spatial. A l’instar de Jeff Bezos (Amazone, Blue Origin) et Elon Musk (Space X, Telsa…), elle cherche à s’implanter dans ce secteur en pleine expansion. Le Ceo Frank Bunger veut « rendre l’espace accessible à tous« . Il prévoit déjà le lancement d’autres stations, qui viendront se rattacher à Aurora dans les années à venir.

Fly me to the moon … Okhttps://t.co/6QT8m5SHwn — Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2017

9,5 millions $

Les réservations s’accumulent déjà sur le site de l’entreprise. L’accès à la station est pourtant contraignant. Financièrement, d’abord. Il faut compter 9,5 millions $ (7.7 millions €) pour le transport, l’hébergement et la nourriture. Un dépôt de garanti de 80.000 $ (65.000 €) est nécessaire pour valider la réservation. Les voyageurs doivent également effectuer une formation théorique et pratique de trois mois, à l’issue de laquelle une certification leur sera délivrée. Les dates précises des séjours devraient être communiquées dans les deux à trois ans à venir.