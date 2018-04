Le «Lemon Face Challenge», un nouveau défi sur internet contre le gliome pontique intrinsèque diffus

Tout le monde a entendu parler des célèbres «Ice Bucket» ou «Cinnamon» challenges. La dernière sensation sur les réseaux sociaux s’appelle le «Lemon Face Challenge».

Le principe ? Se filmer en train de mordre dans un quartier de citron. Si l’opération peut sembler stupide, son but est louable. Lever des fonds pour lutter contre une forme de cancer infantile : le gliome protubérantiel infiltrant.

Au-delà de l’aspect «fun» du mouvement, c’est avant tout son intérêt pour la recherche qui est à relever. A l’instar de l’«ice bucket challenge» qui a permis de récolter quelques 115 millions de dollars pour lutter contre la sclérose latérale amyotrophique, il est question ici de se mobiliser contre un cancer qui touche les enfants.

The #Dbacks accept @kikehndez's and Aubreigh's #LemonFaceChallenge to spread #DIPG awareness in remembrance of Hollis and Gianna.

We extend the challenge @LarryFitzgerald/@AZCardinals as well as @RandyMoss. pic.twitter.com/bZQA3S1cRX

— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 15, 2018