Le #flowerpotholes challenge : une initiative contre les nids-de-poule

A Bruxelles, un citoyen a eu l’idée de boucher les nids-de-poule bruxellois avec des fleurs.

Anton Schuurmans, un jeune bruxellois, a décidé de lutter contre les routes délabrées bruxelloises à sa manière : il s’est lancé à la chasse des nids-de-poule et les a remplis… avec des boutures de fleurs !

Il n’est pas le seul dans le cas: le #flowerpotholes challenge a déjà ‘’fleuré’’ sur twitter il y a quelques années.

I see some pothole beautification is happening in Greenfield #yeg #flowerpothole @waltersyeg pic.twitter.com/2cRHsstde6

— Amy (@amy_m_bull) June 18, 2017