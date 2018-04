Aux Etats-Unis, le premier magasin de câlins ouvre ses portes

Samantha Hess, originaire de Sacramento en Californie, n’est pas une entrepreneuse comme les autres. Pour 60 $ de l’heure (environ 50 €), elle propose câlins et moments de détente platonique a ses clients.

« Cuddle up to me », c’est le nom de sa boutique située à Portland dans l’Oregon. Les individus en manque de contact humain peuvent y trouver chaleur et réconfort. Les séances sont assurées par la propriétaire et ses employés, et durent entre 15 minutes et 5 heures.

Un concept bien pensé et très organisé

Plusieurs formules sont disponibles. Classique, en cuillère, main dans la main, caresse du cuir chevelu… C’est au choix du client. « J’ai lancé ce concept dans une période de ma vie où j’aurais pu payer quelqu’un simplement pour avoir un câlin, sans arrière pensée », explique Samantha Hess. Loin d’être naïve, elle a pris la précaution d’équiper toutes les chambres de caméras, et fait passer un entretien préalable à tout client potentiel.

Having a rough day/week/year/life? Walk ins welcome tonight at 6pm. We're here for you! https://t.co/dbK9tu20UQ — Samantha (@CuddleUpToMe) April 29, 2017

Déjà une réussite

Démarrée il y a quatre ans, d’abord à domicile puis en boutique, la formule séduit. La boutique de câlins enregistre déjà plus de 10.000 demandes de rendez-vous. Les habitués sont aux anges et recommandent le concept. « Je suis un grand fan maintenant. Elle est encourageante, gentille et sincère« , témoigne Steve après sa séance.