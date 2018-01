Les vertus santé des calins

Tweet on Twitter

Elle se déclenche pendant un câlin, une relation sexuelle ou même au son de la voix. L’hormone de l’amour et de l’attachement, appelée ocytocine, augmente notre niveau de bien-être et notre empathie.

Loin de la bise furtive, il faudrait s’enlacer quelques secondes pour voir apparaître les effets apaisants déclenchés par l’ocytocine, l’hormone de l’attachement produite dans le cerveau au niveau de l’hypothalamus.

L’idée peut sembler superficielle au premier abord mais cette marque de tendresse a bel et bien des vertus santé, y compris sur le système immunitaire et la douleur.

Les effets salvateurs du toucher

Pour l’enfant, c’est une nécessité pour bien grandir. Sans câlin, le cerveau du bébé se développe mal. C’est pourquoi, des hôpitaux font appel à des bénévoles pour câliner des bébés qui sont privés de contact physique avec leur mère.

Dans les maisons de retraite, les personnes âgées isolées qui n’ont plus de contact physique avec leurs proches dépérissent plus rapidement. On sait aussi que la solitude augmente le risque d’accidents cardiovasculaires.

Les adultes sont en effet concernés au même titre par les effets salvateurs du toucher. Le fameux « hug », signifiant câlin en anglais, produit de l’apaisement, du réconfort, du bien-être et de la confiance.

Rempart au cortisol

Complémentaire à la dopamine, neurotransmetteur lié au plaisir immédiat, l’ocytocine correspond à l’empreinte du lien à l’autre : la sécurité d’une relation ou encore l’attachement à un enfant. Elle est donc le rempart naturel à l’hormone du stress, le cortisol.

Pour booster son ocytocine, on peut dès que l’occasion se présente faire un bisou ou une franche accolade à des amis, des membres de sa famille, voire même un câlin à des animaux de compagnie.

Les chiens renforcent l’attachement

Une étude américaine publiée en 2015 a montré que la compagnie des chiens contribuait à augmenter le niveau d’ocytocine en renforçant l’attachement, stimulant la conversation et favorisant les interactions sociales au sein de la famille. Les enfants qui habitaient avec les animaux étaient par ailleurs moins anxieux.

Enfin, consacrer du temps à ceux qu’on aime de même qu’offrir du temps aux autres de façon désintéressée stimule la production d’ocytocine.