Les éleveurs du Pays Basque français victimes d’attaques de vautours sur leur bétail

Près d’Hasparren (un peu plus de 20 km de Bayonne), des éleveurs se mobilisent contre les attaques de plus en plus fréquentes de vautours sur leurs animaux.

Plusieurs producteurs de bétail du sud de la France voit le nombre d’attaques sur des animaux vivants augmenter. Le problème n’est pas nouveau: depuis des années maintenant le nombre de vautours, autrefois en danger dans la région, n’a fait que croître. Le phénomène a rendu le besoin en carcasses et viandes en décomposition plus important.

La cohabitation difficile par la protection dont bénéficie le vautour fauve pyrénéen. Les professionnels de l’élevage risquent une amende s’ils tuent les oiseaux en protégeant leurs bêtes.

Des solutions possibles

Ces assauts se produisent principalement sur des animaux malades, en difficulté ou affaiblis. Le cas de bovins et ovins attaqués alors qu’ils mettent bas se fait lui aussi de plus en plus fréquent.

L’Espagne a déjà été confrontée à ce type de problème par le passé. Elle avait solutionné cette question en créant des charniers, qui attiraient les charognards loin des bêtes d’élevage. Nombre d’entre eux ont été fermés en 2005 suite à la crise de la vache folle.La France a créé ce genre de dispositifs, mais en nombre insuffisant, estiment les éleveurs. Ils ont lancé une pétition sur change.org pour alerter et mobiliser les autorités locales.

Certains chercheurs s’opposent à l’installation de charniers et sites d’équarrissage naturels. Ils redoutent que ces-derniers ne modifient les habitudes et comportement du vautour.

La cohabitation entre l’homme et l’animal toujours difficile

Loups : il faut remettre tout le monde autour de la table et définir un nouveau schéma pour la coexistence loups-pastoralisme #BourdinDirect — Nicolas Hulot (@N_Hulot) June 23, 2017

Le phénomène n’est pas sans rappeler le retour du loup en France. Ce dernier à constitué un des gros dossiers du ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, qui cherche à préserver l’animal tout en assurant protection et soutien aux éleveurs.