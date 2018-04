Les réalisateurs d’Avengers appellent au « non-spoil »

Tweet on Twitter

Ce 25 avril, le troisième opus des Avengers « Infinity War » sort sur les écrans. Pour tenter de préserver leurs fans de spoiling intempestifs, les deux réalisateurs ont publié une lettre sur Instagram demandant aux spectateurs de garder le silence une fois sortis de la salle.

Certains l’appellent le fléau du siècle. Le « spoil », hantise d’une bonne partie des internautes, est devenu monnaie courante avec l’essor des réseaux sociaux. Pour en protéger leurs fans, les deux réalisateurs du prochain opus de Marvel « Avengers : Infinity War », ont publiés une lettre sur Instagram. Datée du trois avril et signée par les deux frères Russo, les réalisateurs, elle demande aux internautes de rien divulguer des quelques mystères qui planent encore sur le film.

Car à moins d’un mois de la sortie du film sur nos écrans (le 25 avril), les nombreuses bandes annonces, teaser et autres font que l’histoire du film n’a déjà plus beaucoup de secrets. Ce nouveau cross-over nous emmènera dans le royaume de Black Panther, le Wakanda, où Iron Man, Hulk, Thor, Captain America et les autres devront affronter Thanos, le titan fou.

Une lettre solennelle

Les frères Russo demandent donc dans leur lettre, assez solennelle, « lorsque vous verrez Infinity War dans les prochains mois, maintenez le secret, afin que tous les fans puissent vivre une expérience identique quand ils verront le film pour la première fois ». Mise en scène avec le gant de l’infini, elle termine sur une citation quasi biblique « Ne spoilez pas les autres, de la même façon que vous n’aimeriez pas être spoilés. »