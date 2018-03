L’astrophysicien Stephen Hawking est décédé

L’astrophysicien britannique Stephen Hawking est décédé à l’âge de 76 ans, a annoncé mercredi matin sa famille.

« Nous sommes profondément attristés par la mort aujourd’hui de notre père adoré », indiquent dans un communiqué ses enfants Lucy, Robert et Tim. Le texte a été transmis par l’agence britannique Press Association. « C’était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail vivra encore de nombreuses années », ajoute le communiqué. Les enfants du Britannique y saluent encore son humour, ainsi que son courage et sa détermination.

Populariser l’astrophysique

Cloué dans un fauteuil et s’exprimant via un ordinateur, Stephen Hawking, a consacré sa vie à percer les secrets de l’univers et à populariser l’astrophysique, au point d’en devenir une star. « Il avait déclaré un jour ‘Cet univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime' », ont rappelé mercredi ses enfants, Lucy, Robert et Tim, dans un texte transmis à la presse. « Je suis certain que mon handicap a un rapport avec ma célébrité. Les gens sont fascinés par le contraste entre mes capacités physiques très limitées et la nature extrêmement étendue de l’univers que j’étudie », disait le scientifique contemporain certainement le plus célèbre du monde.

Stephen Hawking est né à Oxford le 8 janvier 1942, 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée. Son père, biologiste, souhaite qu’il suive ses pas en étudiant la médecine à Oxford. Mais le jeune Stephen s’est déjà pris de passion pour les mathématiques. Cette matière n’étant pas enseignée dans la prestigieuse université, il opte pour la physique. Au bout de trois ans, il part pour Cambridge, afin d’y poursuivre des recherches en astronomie.

Maladie dégénérative

Peu après son 21ème anniversaire, il apprend qu’il souffre d’une maladie dégénérative paralysante, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot. Les médecins ne lui donnent que deux ans à vivre. Ne sachant même pas s’il pourra achever sa thèse de doctorat, il plonge dans une profonde dépression, dont il ne sort que grâce à sa rencontre avec une étudiante en linguistique, Jane Wilde, qu’il épouse en 1965. Le couple, qui divorcera 30 ans plus tard, aura trois enfants. Stephen Hawking épousera en seconde noces Elaine Mason, dont il se séparera au bout de onze ans, en 2006. Son corps décline inexorablement. En 1974, il est incapable de se nourrir ou de sortir de son lit par lui-même. En 1985, il perd définitivement l’usage de la parole après avoir subi une trachéotomie à la suite d’une pneumonie.

Incarné au cinéma

Stephen Hawking était l’auteur du populaire ouvrage de vulgarisation scientifique « Une brève histoire du temps », parmi d’autres livres. Il avait travaillé notamment sur les trous noirs, donnant son nom à l' »évaporation de Hawking ».

Personnage mondialement connu, il avait récemment été incarné au cinéma par l’acteur Eddie Redmayne, dans le film « Une merveilleuse histoire du temps » (« The Theory of Everything » en V.O.).