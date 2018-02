Le chien contribue à la santé de son maître

Alors qu’a débuté vendredi dernier le Nouvel An chinois placé sous le signe du chien, voyons comment le meilleur ami de l’homme peut aussi être un atout santé au quotidien.

Moins d’allergies

Plusieurs études ont établi un lien entre le fait de vivre avec un chien et un risque moindre d’allergies, surtout chez les enfants. Des recherches présentées l’année dernière lors du congrès annuel de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) ont montré en détail comment les femmes ayant été en contact quotidien avec un chien pendant leur grossesse donnaient naissance à des enfants au risque moindre d’eczéma. Ils ont aussi noté que les chiens domestiques pouvaient avoir un effet protecteur contre l’asthme. Des chercheurs suédois ont quant à eux découvert qu’après avoir consulté des données concernant plus d’un million de petits Suédois, ceux qui avaient grandi avec un chien enregistraient un risque d’asthme réduit de 15% par rapport aux autres enfants.

Un meilleur sommeil

Une petite étude américaine a montré que, malgré les ronflements souvent associés aux chiens, dormir avec son compagnon à poils pouvait permettre de mieux se reposer. Après avoir recruté 40 adultes et leurs animaux domestiques pour l’étude, des chercheurs de la Mayo Clinic ont trouvé que quelle que soit la taille du chien, le fait de partager la même chambre que l’animal permettait de mieux dormir la nuit. En revanche, la présence du chien sur le lit n’avait pas le même effet car l’animal pouvait même considérablement déranger son propriétaire lorsqu’ils partageaient le même lit.

Une meilleure santé mentale

Après avoir consulté 17 études, une méta-analyse britannique parue cette semaine a montré que les animaux domestiques pouvaient avoir des effets bénéfiques sur le traitement sur le long terme des maladies mentales. Le fait d’avoir un chien, un chat ou n’importe quel autre animal domestique permet aux personnes malades de moins se concentrer sur le stress lié à leur maladie et de se sentir moins seules. Les chiens présentent aussi l’avantage d’encourager les maîtres à sortir et ainsi augmenter leur activité physique et leurs interactions sociales lors des promenades avec leur animal. Une autre étude avait montré que les chiens permettaient de limiter le stress chez les enfants.

Plus d’exercice

Il est parfois difficile de trouver la motivation pour aller faire du sport, mais la plupart des propriétaires de chiens vous diront qu’ils n’ont pas le choix car ils doivent promener leur compagnon. De nombreuses études récentes ont aussi montré que les propriétaires de chiens font plus d’exercice, et que les effets de l’animal sont particulièrement bénéfiques chez les seniors. Une étude britannique parue l’année dernière avait montré que les seniors qui promenaient leurs chiens enregistraient en moyenne 30 minutes d’activité physique en plus par jour que ceux qui n’avaient pas à sortir pour des promenades avec leur animal. Même pendant les mois les plus froids et les plus humides de l’année, une étude australienne avait aussi montré que les amis des bêtes enregistraient au moins 30 minutes d’activité physique supplémentaires par jour, ce qui les aidait à atteindre les 150 minutes d’exercice actuellement recommandé par semaine pour rester en bonne santé.