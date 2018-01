Rihanna devient la risée du web après sa prestation aux Grammy Awards

Rihanna a donné une performance remarquée hier soir lors de la 60ème cérémonie des Grammy Awards. La chanteuse a dansé sur l’un de ses derniers tubes, « Whild Thoughts », avec le rappeur DJ Khaled.

Pendant sa danse, la native de l’île de la Barbade a effectué quelques mouvements sud-africains appelés « Gwara Gwara ». Pas sensuels et roulements d’épaules n’ont pas manqué d’attirer l’attention de ses fans sur les réseaux sociaux.

Plusieurs extraits de sa performance sont devenus de véritables mèmes internet. Mais la chanteuse a de quoi se consoler, puisqu’elle est repartie avec le Grammy de la meilleure collaboration rap/chant pour son morceau « Loyalty » avec Kendrick Lamar.

Me when my pizza arrives pic.twitter.com/kUHdlBjC5h

When bae bakes the mozzarella sticks instead of microwaving them pic.twitter.com/mMeDA0iTYB

— Ira Madison III (@ira) January 29, 2018