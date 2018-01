Découvrez les dix villes les plus appréciées au monde

Paris reste la ville la plus désirable dans le monde, d’après le classement du cabinet Gfk réalisé tous les deux ans, dont la dernière édition est publiée ce mardi 30 janvier. Londres conserve sa seconde place, suivie par Sydney, qui détrône New York.

En augmentant sa cote de 0,51 point, Paris reste la ville la plus appréciée dans le monde, selon cette étude qui mesure l’image de cinquante localités aux quatre coins de la planète pour connaître l’attraction qu’elles opèrent auprès des populations.

Plusieurs critères sont pris en compte, notamment le rayonnement international de ces communes, le confort de leurs hébergements, son réseau de transports publics, la gentillesse des habitants, les choses intéressantes à faire sur place ou encore les opportunités qu’elles offrent à de nouveaux arrivants.

Si Paris et Londres conservent respectivement leurs première et deuxième places, le reste du classement connaît du changement et fait émerger quelques villes australiennes. Sydney évince New York de la troisième place alors que Melbourne passe de la neuvième à la septième position.

Constat sans appel : les villes du monde occidental dominent largement ce top 10. A noter toutefois la popularité de Tokyo qui présente la progression la plus fulgurante (+1,79 point), et se positionne à la onzième place.

Voici le top 10 des villes dans le monde les plus appréciées :

1. Paris

2. Londres

3. Sydney

4. New York

5. Los Angeles

6. Rome

7. Melbourne

8. Amsterdam

9. San Francisco

10. Berlin

Cette étude a été réalisée dans dix pays (Australie, Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, Russie, Corée du Sud, Grande-Bretagne, Etats-Unis), recueillant 5.057 entretiens auprès de personnes âgées d’au moins 18 ans. L’étude a été conduite du 20 septembre au 3 octobre 2017.