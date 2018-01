Et les films nominés aux Razzie Awards sont…

« Transformers : The Last Knight », « Cinquante nuances plus sombres » et « La Momie » dominent les nominations des Razzie Awards, cérémonie parodique qui récompense chaque année le pire du cinéma américain. Sa 38e édition se déroulera le 3 mars, à la veille de la 90e cérémonie des Oscars.

Après s’être allègrement moqués de « Batman v Superman : L’Aube de la justice » en 2017, les Razzie Awards s’en prennent cette année au cinquième volet de « Transformers », nommés à neuf reprises. Tout le monde en prend pour son grade, de son réalisateur Michael Bay à ses acteurs Mark Wahlberg, Josh Duhamel et Laura Haddock.

Également dans le viseur de cet événement, « Cinquante nuances plus sombres » qui cumule huit citations, « La Momie » qui en totalise sept, « Baywatch », l’adaptation de la série « Alerte à Malibu », et « Le Monde secret des Emojis » qui en compte chacun quatre.

« Mother! » aussi nominé

Plus surprenant, « Mother! » de Darren Aronofsky décroche trois nominations, pour sa réalisation et ses acteurs Jennifer Lawrence et Javier Bardem, pourtant oscarisés par le passé.

Depuis sa création en 1981, cet événement qui se veut parodique est de plus en plus vivement critiqué. Certains spécialistes du 7e art lui reprochent de critiquer l’évidence et de finalement ne prendre aucun risque en se moquant des accidents industriels d’Hollywood et de gros films commerciaux qui ne prétendent à aucune récompense.

Les principales nominations à la 38e édition des Razzie Awards :

Pire film de l’année

« Baywatch »

« Le Monde secret des Emojis »

« Cinquantes nuances plus sombres »

« La Momie »

« Transformers : The Last Knight »

Pire réalisateur

Darren Aronofsky pour « Mother! »

Michael Bay pour « Transformers : The Last Knight »

James Foley pour « Cinquante nuances plus sombres »

Alex Kurtzman pour « La Momie »

Athony Leonidis pour « Le Monde secret des Emojis »

Pire actrice

Katherine Heigl dans « Rivales »

Dakota Johnson dans « Cinquantes nuances plus sombres »

Jennifer Lawrence dans « Mother! »

Tyler Perry dans « Boo! 2 : A Medea Halloween »

Emma Watson dans « The Circle »

Pire acteur

Tom Cruise dans « La Momie »

Johnny Depp dans « Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar »

Jamie Dornan dans « Cinquante nuances plus sombres »

Zach Efron dans « Baywatch »

Mark Wahlberg dans « Very Bad Dads 2 » et « Transformers : The Last Knight »

Pire second rôle masculin

Javier Bardem dans « Mother! » et « Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar »

Russell Crow dans « La Momie »

Josh Duhamel dans « Transformers : The Last Knight »

Mel Gibson dans « Very Bad Dads 2 »

Anthony Hopkins dans « No Way Out » et « Transformers : The Last Knight »

Pire second rôle féminin

Kim Basinger dans « Cinquante nuances plus sombres »

Sofia Boutella dans « La Momie »

Laura Haddock dans « Transformers : The Last Knight »

Goldie Hawn dans « Larguées »

Susan Sarandon dans « Bad Moms 2 »

Pire remake, suite ou plagiat

« Baywatch »

« Boo 2 : A Medea Halloween »

« Cinquante nuances plus sombres »

« La Momie »

« Transformers : The Last Knight »

Pire scénario

« Baywatch »

« Le Monde secret des Emojis »

« Cinquante nuances plus sombres »

« La Momie »

« Transformers : The Last Knight »