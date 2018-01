«La Forme de l’eau» en pole position pour les Oscars

Le film fantastico-romantique «La Forme de l’eau» de Guillermo del Toro a remporté samedi soir le prix du Syndicat américain des producteurs (PGA), prenant du coup la pole position pour les Oscars le 4 mars.

«La Forme de l’eau» s’est imposé pour le prix du meilleur film face à de très nombreux concurrents tels «Dunkerque» de Christopher Nolan, «Call Me by Your Name» de Luca Guadagnino, «Get Out» de Jordan Peele ou encore «Lady Bird» de Greta Gerwig.

Plusieurs fois récompensé

Le film, dont l’action se déroule dans les années 1960, raconte l’histoire d’une gardienne de laboratoire muette qui tombe amoureuse d’un homme-triton retenu prisonnier et qui décide de le libérer. Il a déjà valu à Guillermo del Toro le Lion d’Or à Venise, le Golden Globe du meilleur réalisateur ainsi que 12 nominations pour les British Academy Film Awards de février.

Guillermo del Toro, 53 ans, n’a pu recevoir son prix en personne car il se trouve au Mexique au chevet de son père malade.

Le PGA a la réputation de consacrer des films qui triomphent quelques semaines plus tard à la cérémonie des Oscars.