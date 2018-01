Découverte d’un fossile de chauve-souris géante en Nouvelle-Zélande

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Les restes fossilisés d’une chauve-souris qui vivait il y a des millions d’années ont été retrouvés en Nouvelle-Zélande.

Les dents et les os de l’animal, qui vivait il y a 16 à 19 millions d’années, ont été découverts au centre de l’Ile-du-Sud de la Nouvelle-Zélande. L’animal faisait trois fois la taille d’une chauve-souris contemporaine et pesait 40 grammes, estiment-ils.

Cette chauve-souris est particulière car elle volait, mais elle parcourait aussi le sol à quatre pattes. Ses « dents spécialisées et sa grande taille suggèrent qu’elle avait un régime différent, qu’elle était capable de manger des végétaux mais aussi de petits vertébrés, un régime qui ressemble plus à celui de certaines de ses cousines sud-américaines. On ne voit pas cela aujourd’hui chez les chauve-souris d’Australasie« , notent les chercheurs qui ont fait la découverte.

Il y a environ 500 millions d’années, les territoires d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Amérique du Sud et de l’Antarctique étaient reliés, derniers vestiges du supercontinent Gondwana. Lorsque Gondwana s’est fragmenté, le rafraîchissement du climat et la formation de glace dans l’Antarctique ont fait que les chauves-souris fouisseuses d’Australasie se sont séparées de leurs soeurs sud-américaines, d’après les chercheurs.