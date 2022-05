Voyage: Et si vous passiez vos prochaines vacances à bord d’un train?

Les longs voyages en train ont quelque chose de fascinant. On pense à l’Orient Express, aux romans d’Agatha Christie ou encore au film « À bord du Darjeeling Limited » de Wes Anderson. Et si vous passiez vos prochaines vacances dans un train ?

Pour vous donner quelques idées de vacances ou tout simplement pour vous faire voyager à travers des mots et des photos, Metro a sélectionné pour vous trois trajets en train parmi les plus longs et les plus beaux du monde.

À bord du Canadien

Le Canadien est un train de voyageurs qui relie Toronto à Vancouver. Cette ligne de 4.466 km traverse le Canada d’Est en Ouest. Comptez quatre jours et quatre nuits pour ce périple unique. « Oubliez la ville et laissez-vous transporter à travers les prairies dorées, les paysages sauvages, les villages pittoresques et les sommets majestueux des Rocheuses », annonce la compagnie Via Rail. Pour profiter pleinement des paysages, ce train comporte un wagon spécial, la « Voiture Panorama », avec un toit panoramique et vitré. Avec son wagon-restaurant, ses douches et même des concerts donnés par des artistes locaux, le Canadien vous fera vivre un voyage unique au cœur de la nature. Les prix commencent à partir de 300 €.

En Australie avec l’Indian Pacific

Indian Pacific - Ph. Journey Beyond Rail

Changement de décor et de continent. Direction l’Océanie et l’Australie. Dernier train qui traverse l’Australie d’un bout à l’autre, l’Indian Pacific permet d’aller Sydney à Perth. Ce train tire son nom du fait qu’il rejoint deux océans, l’Océan Pacifique à l’Océan Indien. Un voyage de 4.352 km qui s’effectue en 65 heures dont trois nuits à bord. Avec 478 km de rails droits sans aucune courbe, vous emprunterez le plus long tronçon de voie ferrée rectiligne au monde. Mais ce n’est pas pour ça que vous n’allez pas voir du paysage. Entre les forêts luxuriantes des Blue Mountains, l’outback australien et les anciennes cités minières, vous allez en prendre plein les yeux. Les prix commencent à partir de 1.500 €.

4.000 km à travers la France