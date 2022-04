Voici le Top 10 des plus belles plages d’Europe :

On a coutume – à juste titre, de recommander la Corse, la Sardaigne ou la Grèce pour réaliser les plus belles photos de plages d’Europe. De l’avis des voyageurs internationaux, voici les dix plus belles plages d’Europe.

Alors que le site TripAdvisor dévoilait il y a quelques jours son palmarès des plus belles plages du monde mettant en lumière les jolies nuances de bleu de Grace Bay aux îles Turques et Caïques, l’organisme de promotion du tourisme européen Best European Destinations s’est aussi emparé du sujet pour prouver qu’il n’y a pas besoin d’un vol long-courrier pour déplier sa serviette.

Direction Madère

Pour découvrir la plus belle plage d’Euope : direction Madère. Et ça tombe bien, Ryanair propose deux vols par semaine entre l’aéroport de Charleroi et celui de Madère. Après seulement 3h55 de vol, vous arriverez sur ce petit morceau de paradis. Tout au nord-est de Madère, la plage dorée de Porto Santo a été distinguée comme la plus magnifique par près de 13.000 voyageurs internationaux. Cette langue de sable aux reflets blonds est connue des voyageurs pour ses eaux qui présenteraient des vertus thérapeutiques. Bonne nouvelle : la destination bénéficie d’un aéroport tout proche qui permet d’atteindre la plage très facilement, sans nécessairement passer par la capitale Funchal.

Preuve que l’archipel portugais constitue une véritable option de vacances, une deuxième plage offre à la destination une mise en lumière supplémentaire. Les voyageurs ont en effet reconnu la beauté de Seixal Beach, pour son incroyable panorama constitué de sable noir volcanique et de falaises se jetant dans l’océan Atlantique.

Pas de plage belge mais une plage polonaise dans le top 10

Cette sélection, dressée grâce aux préférences de baroudeurs venus des quatre coins du monde, offre d’autre surprise, et notamment la présence d’une plage… polonaise. Alors que l’on attribue généralement la destination à des city-breaks, on découvre que la Pologne peut aussi être une destination balnéaire grâce à la péninsule de Hel, située tout au nord, au bord de la mer Baltique. On atteint la plage de Hel (à la 10e place) après un vol jusqu’à Gdansk. 35 km de sable donne largement l’opportunité de profiter de balades au bord de l’eau.

Bien sûr, des beautés incontournables n’ont pas été oubliées, comme la superbe Cala Goloritze en Sardaigne, la plage rose d’Elafonissi en Crète et la plage de Santa Giulia en Corse.

Voici le Top 10 des plus belles plages d’Europe :

1. Plage dorée de Porto Santo Madère, Portugal

2. Plage de Bolonia, Cadix, Espagne

3. Plage de Seixal, Madère, Portugal

4. Cala Goloritze, Sardaigne, Italie

5. Plage de Mitjaneta, Minorque, Espagne

6. Plage de Monolia, Lichadonisia, Grèce

7. Baia delle Zagare, Vieste, Pouilles, Italie

8. Elafonissi, Crète, Grèce

9. Plage de Santa Giulia, Corse, France

10. Plage de Hel, Pologne