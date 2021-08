Voici le top 10 des lacs les plus instagrammables de France

La France compte de nombreux lacs et étangs sur son territoire. En altitude ou près de la mer, ils ont conquis cette année encore le cœur de nombreux touristes jusqu’au réseau social Instagram. Voici les dix lacs les plus Instagrammables de France.

Près de la mer ou en altitude, les lacs font partie du patrimoine touristique français. Cette année, encore plus que la précédente, le tourisme de plein air a conquis les vacanciers et la beauté des lacs naturels et artificiels de l’hexagone a gagné le réseau social Instagram.

Le comparateur de locations de vacances Likibu.com a analysé les nombreux hashtags sur le réseau social pour établir un classement des lacs les plus « Instagrammés ». Parmi eux, le lac Léman, le lac de Sainte-Croix ou encore l’étang de Thau se distinguent. Avis aux touristes dans le coin pour profiter des dernières saveurs des vacances.

Le lac Léman

Le lac Léman, dont les rives s’étendent de la Suisse à la France, enregistre le plus grand nombre de hashtag (745 300). Il existe mille façons de découvrir ce lac : bateau à vapeur, navette solaire, barque à voile, parapente ou ULM.

Le lac d'Annecy

Avec 184 300 #lacdannecy, l’entendue d’eau se classe deuxième sur Instagram. Situé en Haute-Savoie, le lac offre un paysage époustouflant avec sa chaîne de montagnes. Selon l’humeur : la plage de Saint-Jorioz vous accueille pour un moment de détente ou si l’aventure vous tente, le pédalo ou canoë-kayak sont la promesse d’une belle balade sur l’eau.

Le lac du Bourget

Troisième avec 112 400 #lacdubourget, le lac situé près d’Aix-les-Bains est considéré comme le plus grand lac naturel de France. Comme le lac d'Annecy, l’étendue d’eau se niche entre les massifs. Au lac du Bourget on y pêche et on y pratique ski nautique, aviron, voile et wakeboard.

Le lac de Sainte-Croix

Près des Gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix attire de nombreux touristes grâce à ses points de vue à couper le souffle. Il se classe quatrième du classement avec 55 600 #lacdesaintecroix. Là-bas aussi le pédalo est une activité à ne pas louper pour s’enfoncer dans les gorges.

Le lac Blanc

Le lac Blanc se situe au cœur du parc national de la Vanoise, entre les sommets du Mont-Blanc et des Aiguilles Rouges. Avec 55 000 mentions #lacblanc, l’étendue d’eau est cinquième du classement des lacs les plus Instagrammables de France. Panorama et eau (très) fraîche au programme.

L’étang de Thau

A l’ouest de la Camargue, entre Sète et Marseillan, l’étang de Thau est mitoyen à la mer Méditerranée. Connu pour les huîtres de Bouzigues, l’étang est une mer d’intérieure où l’on peut y observer des hippocampes. Avec 41 900 mentions #etangdethau, il se classe sixième du classement.

Le lac de Serre-Ponçon

En septième position de ce classement avec 34 800 mentions #serreponcon, le lac de Serre-Ponçon étonne par la couleur turquoise de ses eaux. Situé entre les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, le lac compte neuf plages où pratiquer des activités nautiques et simplement s’y baigner. Il est le plus grand lac artificiel de France métropolitaine.

Le lac Vert

Près de Chamonix et du lac Blanc, le lac Vert ressemble aux grands lacs nord-américains avec ses grands arbres près du rivage. Il offre un paysage montagneux et une couleur d’eau paradisiaque. Logiquement, la beauté de ce coin classe le lac à la huitième place avec 33 100 mentions #lacvert sur Instagram.

Le lac du Salagou

Le contraste des roches rouges avec l’eau du lac du Salagou attire les touristes. Neuvième du classement avec 32 400 #lacdusalagou, l’énorme bassin d’eau situé dans l’Hérault et son paysage aride sont parfois comparés à la planète Mars. Sauf qu’au lac de Salagou, on pêche, se baigne et on pratique la randonnée.

Le lac de Gaube

Dixième du classement avec 19 900 #lacdegaube, le lac situé dans les Pyrénées offre une vue imprenable sur les montagnes. Situé à 1 725 mètres d’altitude, les plus courageux pourront rejoindre le point d’eau grâce au sentier du GR10. Pour les autres, un télésiège de 270 mètres vous y conduira sans vous fatiguer.