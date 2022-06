Nous avons testé le Cocoon Village : une expérience nature dans une tente de luxe sur le Domaine des Grottes de Han

Situé sur le Domaine des Grottes de Han, le Cocoon Village fait partie des lieux de camping les plus exclusifs de notre pays. Le temps d’un week-end, Metro a testé pour vous ces tentes confortablement meublées, tout en profitant du magnifique domaine et des nombreuses animations pour toute la famille.

Tout un week-end dans une tente de luxe, à découvrir les animaux (en semi-liberté !), les fabuleuses Grottes de Han et ses nombreuses animations, voilà ce que nous propose le domaine avec son Cocoon Village.

Ici, il n’est pas question de dormir à même le sol. Une literie confortable meuble chacune des tentes, aménagées pour des familles de quatre personnes. Vous aurez aussi l’occasion de goûter aux petits-déjeuners préparés avec des produits locaux, de passer un bon moment autour du barbecue ou d’aller vous promener dans le parc à chaque fois que vous le souhaitez ! Vos enfants pourront profiter de la petite plaine de jeu du Cocoon Village pendant que vous vous reposez ou sirotez une bonne Lupulus !

Bien que le Cocoon Village ne soit pas situé au cœur du Domaine des Grottes de Han, la nature est au rendez-vous. Et on ne parle pas que des araignées ou des insectes présents naturellement lorsqu’on fait du camping. On pense aussi aux oiseaux qui vous offrent un concert magnifique chaque matin au réveil. Arrêtez-vous un instant, écoutez, profitez… Vous êtes au cœur de la nature ardennaise !

Rencontre avec les loups

Ph. D.R.

Après une nuit emmitouflés dans une grosse couette, nous nous rendons illico dans le parc. Nous voulons profiter le plus possible des activités que le domaine propose. Nous grimpons, par exemple, aux arbres. Nous avons tous, petits et grands, adoré ce moment où nous avons communié avec les arbres et appréhendé leur hauteur. Pour notre part, nous en avons profité pour faire un câlin à l’arbre qui nous a accueillis. Vous ne connaissez pas encore la sylvothérapie ? Pourtant, faire un câlin aux arbres apporte tellement de bienfaits… Et croyez-nous, l’essayer, c’est l’adopter !

Nous avons également programmé une visite des grottes. On les avait découvertes, étant petits, comme la plupart des Belges, lors d’une visite scolaire. Mais des années plus tard, elles nous apparaissent encore plus belles, plus surprenantes et intrigantes. Pendant deux heures, nous suivons le parcours de la Lesse souterraine, nous nous émerveillons devant d’impressionnantes stalactites et stalagmites et nous nous enfonçons de plus en plus dans les galeries… Le temps de quelques minutes, le guide éteint les lumières et nous donne des torches (électriques). Un moment magique !

En fin de journée, nous avons un rendez-vous hors du commun… avec les loups ! L’animation « Histoires de Loups » est vraiment la petite cerise sur le gâteau de notre expédition nature. Durant deux heures, notre guide nous raconte les histoires incroyables des loups et leurs légendes. Il nous explique comment d’un animal proche de l’homme, le loup est devenu la bête à haïr. Après ces explications intéressantes, nous partons véritablement à la rencontre avec le canis lupus. Nous prenons le temps d’observer ces canidés, leur hiérarchie et leur mode de fonctionnement. Nous sommes tous ébahis par tant de beauté ! Mais il est bientôt l’heure de renter au Cocoon Village. Et c’est tant mieux, les animaux ont besoin de leur tranquillité !

Animaux en semi-liberté

Ce que nous apprécions tout particulièrement au domaine des Grottes de Han, c’est que ce n’est pas un zoo. Nous sommes ici dans un parc animalier et la plupart des animaux, tous originaires d’Europe -au sens large du terme –, y vivent en semi-liberté. Vous pourrez y admirer entre autres les « Big Five » européens : le bison, le loup, l’ours brun, le lynx et le glouton. Mais vous n’y verrez pas d’animaux qui ne viennent pas de chez nous, comme l’ours polaire ou l’éléphant ! De plus, le domaine fait partie de nombreux programmes de réinsertion, comme celui de ces magnifiques chevaux sauvages, les chevaux de Przewalski.

Avec cette formule de deux journées entières à profiter du parc, nous prenons, le dernier jour, vraiment le temps de nous promener dans tout le domaine. Nous le faisons à pied… ce qui prend un certain temps. Mais le domaine en vaut tellement la peine !

Nous quittons les lieux des images pleins les yeux. Malgré le froid (nous y sommes allés en avril), les petits (2,5 ans et 5 ans) étaient ravis. Et nous aussi ! Cette parenthèse au cœur de la nature nous a tous reboostés. On a déjà hâte d’y revenir !

Infos et réservations sur : www.grotte-de-han.be

