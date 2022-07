Comment s’assurer d’avoir la meilleure place dans l’avion?

À bord, chaque place a ses avantages et ses inconvénients. Bien entendu, tout dépend de ce que vous cherchez. En fonction de vos envies, on vous a dressé la liste des meilleures places à occuper en avion.

Pour éviter les turbulences

Vous n’êtes pas friand des turbulences ? Alors préférez plutôt un siège au niveau des ailes : c’est là que l’appareil est le plus stable et que se ressentent moins les soubresauts et autres secousses.

En cas d’accident (rappelons-nous tout de même que l’avion est le moyen de transport le plus sûr !), les statistiques montrent que les chances de survie sont plus élevées si l’on est assis à l’arrière de l’appareil.

Pour un vol long-courrier

Un vol de deux heures ou de dix, ce n’est pas la même chose ! Entre les allers et venues des passagers ou des chariots repas dans l’allée, mieux vaut opter pour le côté hublot si l’on veut un semblant de calme pour dormir quelques heures. Ainsi, vous n’aurez pas non plus à vous déplacer si votre voisin.e a un besoin pressant. De la même manière, évitez les places à proximité des toilettes – et le bruit de chasse à tout bout de champ.

Pour un max de confort

Les sièges à proximité des issues de secours sont rapidement réservés : pas étonnant quand l’on sait que ce sont ceux où l’on a le plus de place pour étendre ses jambes. Plus d’espace et donc plus de confort : c’est l’idéal, surtout si vous êtes grand !

Si l’avion n’est pas complet (ce qui est plutôt rare, d’autant plus en période de vacances), c’est souvent à l’arrière qu’il reste des sièges vacants. Si vous voulez avoir la chance de profiter de deux sièges pour le prix d’un, c’est dans cette zone qu’il faut être avant le décollage !

Pour les jeunes parents

Premier voyage avec bébé ? Cela peut vous stresser, et on comprend ! Privilégiez les premières rangées, plus spacieuses, et surtout celles où il y a une cloison. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre compagnie afin de savoir quels sont les équipements à bord : certaines proposent des tablettes pour y poser des couffins.

Pour profiter de la vue

En avion, les décollages et atterrissages sont vos moments préférés car vous profitez d’un panorama inédit ? Pour être sûr d’avoir la meilleure vue, choisissez le côté hublot évidement, mais pas n’importe où. Pour garantir un horizon dégagé, installez-vous plutôt derrière les ailes.