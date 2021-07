Cocooner en pleine verdure:une expérience nature dans une bulle de luxe

Situé à un jet de pierre des majestueuses grottes de Han et de leur parc animalier qui abrite des loups, des ours, des cerfs et bien d’autres animaux encore, le Cocoon Village, le tout nouveau concept de glamping du Domaine des Grottes de Han, fait partie des lieux de camping les plus exclusifs de notre pays. Cette oasis au bord de la Lesse chouchoute ses hôtes en les logeant dans des tipis confortablement meublés, en leur faisant découvrir la gastronomie ardennaise et en leur proposant des animations pour toute la famille.

Direction l’Ardenne pour rallier notre lieu de séjour du week-end, le Cocoon Village, une toute nouvelle expérience exclusive du Domaine des Grottes de Han.

L’accueil chaleureux qui nous est réservé à notre arrivée nous fait oublier le ciel gris. Souriant, le préposé nous remet des brochures et notre colis de bienvenue. Notre tipi est aménagé avec goût avec des touches en provenance d’un fabricant de meubles suédois. Il y a aussi une plante, un joli tapis et une petite terrasse privée qui invite à la détente. Même les araignées nous semblent amicales et ne nous rebutent pas -il est vrai que nous sommes en pleine communion avec la nature !

Le lendemain, à l’aube, les nombreux oiseaux nous offrent notre premier concert en live depuis la pandémie ! Blague à part, quelques heures plus tard nous assistons vraiment à notre premier concert en live depuis le coronavirus, car le repas du soir est égayé par un chouette groupe de bluegrass qui débarque dans le camping. Encore des points positifs.

Le Cocoon Village Pass

Grâce au traitement de luxe dont nous bénéficions avec le Cocoon Village Pass, nous pouvons facilement réserver des activités proposées par le Domaine, ainsi que jouir d’une petite réduction ici et là. À deux pas du Village, une plaine de jeux accueille une cafétéria, une petite boutique et un musée présentant les découvertes archéologiques faites dans les grottes. Niché dans une fermette, un autre musée met en scène la vie villageoise et les métiers oubliés dans les années 1900.

Mais, ce qui confère son caractère vraiment unique au Cocoon Village, ce ne sont pas les paniers petit-déjeuner richement garnis, la machine à café Nescafé Dolce Gusto dans notre élégant tipi ou les employés sympathiques, mais le lien direct avec l’énorme Domaine des Grottes de Han : 250 hectares de nature, avec les grottes en summum. Les visiteurs peuvent parcourir le domaine dans le petit train centenaire, dans le véhicule safari panoramique ou, tout simplement, à pied.

Vous pouvez y admirer entre autres les « Big Five » européens : le bison, le loup, l’ours brun, le lynx et le glouton (avec ou sans guide). Nous nous sommes régalés à les observer avec les jumelles de Swarovski Optik-qui a gracieusement mis à notre disposition un modèle de poche compact à l’occasion de notre visite du Domaine. Cet instrument pratique nous a apporté une grande valeur ajoutée, car vu l’immensité du parc les animaux sauvages ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. Par contre, avec nos jumelles très précises, nous avions l’impression qu’ils étaient juste devant notre nez.

Nous avons rencontré les ours bruns lors de l’activité « Histoires d’Ours », au cours de laquelle un guide enthousiaste donne des explications, truffées d’anecdotes comiques, sur les quatre oursons et les deux adultes du parc animalier. Et ce juste avant son ouverture, donc en toute quiétude.

De retour au camping, il a fallu sustenter la bête qui était en nous. Car si nous aimons la nature, nous apprécions aussi les bonnes choses de la vie et le Cocoon Village propose de délicieux colis barbecue et des dégustations de bières.

L’Eurovision de la chanson sous la pluie

Comme toujours quand on séjourne dans un camping, la météo peut nous jouer des tours. Même si, nous l’admettons, regarder l’Eurovision de la chanson dans un tipi confortable tandis que la pluie tambourine la toile a aussi son charme. Un employé sympa a même décidé de projeter l’Eurovision sur grand écran. La vue de campeurs assis sur un banc et sous un parapluie en train de regarder la prestation d’un Norvégien avec des ailes d’ange et des lunettes de soleil est quand même un peu surréaliste.

Nous quittons les lieux après un dernier petit-déjeuner copieux et une partie de ping-pong. Le Cocoon Village a été une agréable parenthèse dans le train-train quotidien et restera un de nos points forts dans cette étrange période de coronavirus. Voilà une chose qu’on ne pourra pas nous enlever !

