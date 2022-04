Ce site vous permet de choisir votre destination de vacances en fonction des restrictions anti-Covid en vigueur

Assurance voyage obligatoire, test PCR au départ, quarantaine à l’arrivée… Si les frontières rouvrent au fur et à mesure, chaque destination a mis en place ses propres règles pour accueillir les touristes. Un site web ultra pratique permet de faire son choix grâce à une carte du monde actualisée.

Nom de code : le Voyageur Masqué. Plus de 120 pays ont été recensés sur ce nouveau site web qui s’avère un judicieux outil pour qui souhaite plier bagage et partir à l’autre bout du monde. Parce qu’il faut l’avouer : partir en voyage en ces temps de restrictions ne constitue pas le projet le plus simple à organiser. D’une destination à l’autre, les règles diffèrent en effet, selon si l’on est vacciné, si l’on a besoin d’une assurance voyage ou pas, s’il faut prévoir un test PCR avant d’embarquer, s’il est impératif de remplir un formulaire en ligne…

Le voyageur masqué

Accessible à l’adresse Levoyageurmasque.com, une carte du monde permet de visualiser tous les détails de voyage en fonction de chaque pays. À ce jour, on notera par exemple que la Tunisie accepte de recevoir les voyageurs non vaccinés, mais qu’un test PCR de moins de 48 h est obligatoire pour passer la douane. On soulignera aussi que l’assurance voyage est obligatoire au Sri Lanka, mais aussi dans le Sultanat d’Oman ou encore pour l’île Maurice.

Des pays sans quarantaine et sans test

Il suffit de cliquer sur les différents filtres (sans quarantaine, sans test PCR, destination où les bars et restos sont ouverts…) pour obtenir les destinations pour lesquelles vous seriez prêts à respecter telle ou telle restriction. Au-delà des informations pratiques pour passer les frontières, on obtient aussi des indications sur les politiques sanitaires de chaque pays, en ce qui concerne notamment le port du masque sur place mais aussi dans les restaurants et les bars.