Besoin de vacances? Voici huit destinations pour profiter des belles couleurs de l’automne

L’automne est là et les feuilles des arbres commencent à se parer de leurs plus belles couleurs. Voici les meilleures destinations pour admirer ce superbe spectacle.

Si la Belgique regorge déjà de magnifiques endroits où profiter de ce cadeau de la nature, certains pays offrent des images de cartes postales à couper le souffle ! Un tapis de feuille, des mélèzes jaunes, des érables rouges, des vignes dorées… voici les plus beaux lieux où profiter de ces belles couleurs.

Le parc national de Banff, au Canada

Le Canada est sans aucun doute LA destination à choisir pour les amoureux de l’automne. La forêt de résineux du parc national de Banff, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, devient essentiellement jaune durant une courte période en automne. Cette couleur offre un magnifique contraste avec les montagnes, glaciers et lacs qui entourent la forêt.

Le Yukon, au Canada

Toujours au Canada, le mystérieux et sauvage Yukon, situé à la frontière avec l’Alaksa, a de quoi faire rêver ! Avec l’impression d’être seul au monde, vous n’avez plus qu’à contempler les forêts se parer d’une palette de mille couleurs au milieu des rivières, lacs et autres glaciers. Un road trip, une randonnée ou une simple balade dans ce territoire du bout du monde, et le rêve devient réalité !

Le temple Eikando, au Japon

Le Japon avec ses érables rouges flamboyants est aussi une destination phare de la saison. Observer les feuillages d’automne est le passe-temps préféré des Japonais, ils l’appellent le momijigari ou koyo. Plusieurs endroits offrent un spectacle tout aussi magnifique que la floraison des cerisiers au printemps, comme le temple Eikando, à Kyoto, dont les jardins sont même illuminés la nuit pour profiter plus longtemps du spectacle !

Central Park, à New York (États-Unis)

L’automne est la saison la plus spectaculaire pour se balader dans Central Park. Quel contraste entre le gris des gratte-ciel et le rouge orangé des arbres ! Dans la partie sud du parc, du côté du Bow Bridge, la vue est imprenable grâce aux reflets du lac. N’hésitez pas à grimper jusqu’au Belvedere Castle pour une vue panoramique sur le nord de Central Park.

Les vignobles dorés, en Italie et en Suisse

Plus proches de chez nous, les vignobles italiens et suisses offrent des paysages splendides en automne. Dans les Langhe, région historique du Piémont en Italie, les vignobles se colorent d’une robe dorée à perte de vue. Près de Lausanne, en Suisse, les vignobles en terrasses semblent plonger dans les eaux du lac Léman. Un tableau à observer avec un verre de vin à la main.

Les Highlands, en Écosse

L’automne est la période idéale pour faire un road trip dans les Highlands. Le climat reste doux et la lumière harmonieuse met en valeur les châteaux. D’Edimbourgh à Glasgow, les teintes orangées illuminent les chemins de randonnée et les rives des lochs pour offrir encore plus de magie à ces terres sauvages et légendaires.

Le château de Neuschwanstein, en Allemagne

C’est un des sites les plus visités d’Allemagne, mais en automne, il vaut encore davantage le détour ! Célèbre pour avoir inspiré le château de la Belle au bois dormant, le château de Neuschwanstein, situé à flanc de falaise, est encore plus majestueux entouré de conifères verts, oranges et rouges. Une destination proche et abordable pour vivre un véritable conte de fées !

La Transylvanie, en Roumanie

Cette région de Roumanie se pare de ses plus beaux atouts durant cette saison. Le col de Tihuta, qui relie cette région à la Moldavie, offre un paysage des plus pittoresques. Aux feuilles vertes, jaunes et cuivrées vient souvent se mélanger un inquiétant brouillard qui nous plonge dans une ambiance mystérieuse. Plus bas dans la région, près de Brasov, un arrêt s’impose au château de Bran, plus connu comme demeure du comte Dracula !