VIDEOS. La dernière victoire de la Belgique face au Portugal remonte à 1989

Avantage à la Seleçao

Dans les matches les plus récents, c’est la Seleçao qui a l’avantage puisque la dernière victoire belge date du 6 septembre 1989. Depuis, il y a eu 5 autres duels qui se sont soldés par deux partages et trois succès du Portugal.

Les deux formations se sont au total affrontées à six reprises en qualifications pour un Euro (1972, 1980 et 2008) et une fois pour une Coupe du monde (1990).

Pour Jan Vertonghen, le Portugal lui rappelle sûrement un grand moment dans sa carrière puisque c’est face à cette nation, le 2 juin 2007, qu’il avait fait ses débuts en équipe nationale. Plus de 14 ans plus tard, le défenseur est toujours là et est le Diable rouge le plus capé.