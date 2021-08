Une première médaille pour la Belgique aux Jeux Paralympiques

Griet Hoet et pilote Anneleen Monsieur ont signé un chrono de 1 : 07.943 à 2.652 des Néerlandaises Larissa Klaassen et Imke Bromme, en or. L’argent est revenu aux Britanniques Aileen McGlynn Obe et Helen Scott en 1 : 06.743.

Griet Hoet, 43 ans, souffre d’une maladie dégénérative de l’œil et forme avec Anneleen Monsieur un duo depuis 2015. Elles avaient pris la 8e place dans cette épreuve aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Hoet et Monsieur disputent samedi le 3km en poursuite individuelle, leur principal objectif.