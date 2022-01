Une année riche en médailles et en surprises: voici ce que le sport nous a réservé en 2021

En 2021, les amateurs de sport ont été servis. Initialement prévus en 2020, deux événements majeurs, l’Euro et les Jeux olympiques, ont rythmé l’été. Retour sur une année sportive riche en médailles et en surprises.

Des Belges en or

Sept médailles (un record en 100 ans), dont trois en or, des tops 8 à foison… Les Belges se sont bien défendus lors de cette édition des Jeux Olympiques à Tokyo. Nafi Thian (heptathlon), Nina Derwael (barres asymétriques) et les Red Lions (hockey sur gazon) nous auront fait vibrer en décrochant à chaque fois l’or olympique malgré une concurrence féroce. Autre motif de satisfaction : les belles prestations de nombreux jeunes qui laissent entrevoir un bel avenir à notre délégation olympique. Bilan très positif également pour nos sportifs paralympiques qui ont offert à la Belgique une moisson de 15 médailles (quatre en or, trois en argent et huit en bronze), un autre record !

Belga / D. Waem

L’Italie prend sa revanche

Absente du dernier Mondial, l’Italie a pris une revanche éclatante en s’imposant lors du dernier Euro de football. Grâce à son collectif, la « Squadra Azzura » n’aura laissé aucune chance à ses adversaires (Espagne, Angleterre) tout en profitant des faux pas d’autres favoris (France, Allemagne Portugal). Nos Diables Rouges, autre victime de l’Italie, n’auront pas fait mieux que lors de l’Euro 2016 et aura donc été éliminée au stade des quarts de finale, malgré un début de compétition plus intéressant. Rendez-vous en décembre 2022 (déjà !) pour peut-être enfin décrocher le titre tant attendu par notre génération dorée.

L’incroyable Van Aert

Quelle année encore pour Wout Van Aert. Après son incroyable année 2020, le cycliste belge a remis le couvert en 2021, année durant laquelle il a ajouté 13 victoires à son palmarès sur route. À l’aise au sprint, mais aussi en montagne (quelle victoire sur le Ventoux !), Wout Van Aert aura laissé peu de place à la concurrence durant plusieurs semaines où il était littéralement intouchable. On regrettera cependant une fin d’année un peu plus compliquée et les deuxièmes places lors de la course en ligne des Jeux Olympiques et du contre-la-montre des Mondiaux à Bruges. Qu’à cela ne tienne, 2022 s’annonce radieux pour notre champion qui s’est déjà montré en forme lors de sa rentrée au cyclocross.

Première historique pour Verstappen

Comment aurait-il pu en être autrement ? Au terme d’une saison complètement folle, le Néerlandais Max Verstappen a été sacré pour la première fois champion du monde de F1 après avoir dépassé son rival Lewis Hamilton au dernier tour du dernier grand prix de la saison. Un scénario incroyable qui est venu ponctuer une saison passionnante, qui a tenu les amateurs de vitesse en haleine. À noter que le grand prix d’Abou Dhabi aura aussi été le dernier de Kimi Räikkönen, qui a pris sa retraite après 19 saisons dans le milieu et un titre mondial chez Ferrari en 2007.

Le bel Euro des Belgian Cats

Notre équipe féminine belge de basket a montré qu’elle comptait définitivement au niveau mondial en décrochant une belle troisième place, comme en 2017, lors de l’Europe de basket féminin à Valence. Après avoir perdu contre la Serbie en demi-finale, les Belgian Cats se sont imposées dans le match pour la 3e place face à la Biélorussie. Le résultat d’un travail de fond de qualité entamé il y a maintenant plusieurs années. De quoi faire regretter la sixième place de notre équipe aux Jeux Olympiques après son élimination face au Japon (86-85) en quarts de finale, malgré un bon début de tournoi et une très belle victoire face à l’Australie en match d’ouverture.

Mais aussi...

- Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon… On pensait que cette année était la bonne pour Novak Djokovic qui n’est pas arrivé à réaliser le Grand-Chelem après sa défaite en finale de l’US Open. Qu’à cela ne tienne, le 8 mars, le Serbe est devenu le joueur qui a passé le plus de semaines en tête du classement ATP (311).

- Toujours en tennis, la Russie de Daniil Medvedev a dominé la Croatie pour remporter la Coupe Davis. La Russie, qui jouait sa sixième finale, l'avait déjà emporté en 2002 et 2006.

- Malgré un début de saison très compliqué, Chelsea a remporté la Ligue des Champions au bout d’une finale 100% anglaise face à Manchester City. Une victoire que le club londonien doit en grande partie au coach Thomas Tuchel, débarqué en tant que pompier de service le 26 janvier dernier.

- Les saisons de suivent et se ressemblent pour Eden Hazard qui a encore vécu une année compliquée du côté du Real Madrid. Pour beaucoup, le Diable doit quitter le club madrilène s’il veut retrouver le haut niveau.

- Enfin ! Après trois échecs en finale de la compétition, Lionel Messi a enfin remporté la Copa America avec l’Argentine en dominant le Brésil de Neymar. Un titre suffisant pour offrir à la « pulga » un 7e Ballon d’or.