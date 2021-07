Alors que les Italiens célébraient leur qualification pour la finale de l’Euro 2020, suite à leur succès aux tirs au but face à l’Espagne mardi soir à Londres, Leonardo Bonucci a vécu un moment particulier.

En effet, alors qu’il s’était dirigé vers les supporters italiens et que certains « descendaient » vers le terrain, une steward l’a confondu avec un fan et l’a bloqué dans son élan. Et ce, alors qu’il essayait simplement de revenir vers la pelouse...

Cette vidéo fait le tour du monde.