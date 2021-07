Un médaillé aux JO fait polémique: «Un terroriste»

L’Iranien Javad Foroughi est devenu samedi dernier aux Jeux de Tokyo champion olympique de tir au pistolet à 10 m. Mais cela n’a pas plu à tout le monde… En cause, le fait qu’il est accusé de faire partie de l’organisation les « Gardiens de la Révolution Islamique ». Cette dernière est considérée terroriste par les États-Unis !

On épinglera deux réactions. La première, du groupe « United for Navid ». Celle qui lutte pour la défense des droits en Iran a fait une requête auprès du CIO : « Retirez-lui sa médaille. C’est une catastrophe pour le sport et votre réputation ».

Pour sa part, le tireur coréen Jin Jong-Oh a été encore plus loin : « Comment un terroriste peut-il gagner l’or ? C’est absurde et ridicule », a-t-il lancé.