Thomas Meunier : «Je connais des mecs qui seraient incapables de côtoyer un homosexuel dans leur groupe»

« Du côté des personnes décisionnaires, certains ont des œillères. Ce n’est pas afficher une pancarte « no to racism (non au racisme, ndlr) » sur les bords des terrains qui va changer. Il faut agir. Je pense que beaucoup ont peur de se mouiller. Pour moi, il est nécessaire de changer les choses. Tout le monde a le droit d’avoir ses idées, ses envies. Et il faut les respecter », a ajouté Meunier en critiquant en filigranes l’UEFA.