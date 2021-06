Rodrigo Beenkens plus indécis que jamais avant le choc entre les Diables et le Portugal

Ah non, pas du tout, il y a Yannick Carrasco surtout ! Et puis, il y en a d’autres qui mériteraient davantage cet honneur que moi !

Ma maman est Portugaise, mon papa est Belge. C’est évidemment d’abord à eux que je pense, avec beaucoup d’émotion, puisqu’ils ne sont plus là. Je suis né en Belgique, c’est donc mon pays de naissance et de résidence. Le Portugal est ma destination de vacances. Petit, j’y allais de fin juin à fin août, mes parents étant enseignants. Et j’y vais toujours : ma famille est nombreuse là-bas, sans compter des amis… depuis plus de 50 ans !