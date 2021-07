Roberto Martinez jugé «trop têtu», les Diables Rouges doivent-ils se chercher un nouveau coach ?

À l’issue de la rencontre perdue face à l’Italie, Roberto Martinez n’a pas souhaité évoquer l’avenir, son avenir à la tête de l’équipe nationale belge. À la fin de chaque tournoi, une évaluation est effectuée. La Fédération n’a jamais caché son envie de poursuivre avec le coach espagnol sous contrat, pour rappel, jusqu’à la Coupe du Monde 2022. Mais Roberto Martinez pourrait être tenté par un nouveau défi après cinq ans passés en Belgique.

Pour Nordin Jbari, Martinez n’est plus l’homme de la situation. « C’est un bon coach, mais pas un coach de la gagne », estime le consultant de la RTBF. « Et malheureusement, il faut qu’il parte, car il est têtu. Son système à trois derrière, il ne le changera pas. Et j’ai déjà dit que lorsque Kompany est parti, il fallait repasser à quatre derrière. Carrasco n’est pas bien dans ce système à trois. Et puis Kompany, c’était le meilleur derrière et aujourd’hui, je ne vois pas de patron en défense.

Quand on joue à 3 derrière, il faut savoir presser et on ne sait pas le faire. Il y a aussi Thomas Meunier. C’est un bon joueur, mais dans le système actuel, c’est compliqué pour lui derrière. Je pense donc qu’on doit changer de coach. Il a fait une Coupe du monde et un Euro, et il a eu deux tentatives pour remporter quelque chose. Mais il ne changera pas son système. Il faut prendre un coach qui pourrait utiliser les jeunes, même si on a une bonne équipe ».