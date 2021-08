Roberto Martinez a dévoilé sa première sélection post-Euro

Roberto Martinez a dévoilé ce jeudi sa première sélection après l’élimination des Diables rouges en quarts de finale de l’Euro 2020. La Belgique disputera trois matches de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar en Estonie (2 septembre), contre la République tchèque (5 septembre) et en Biélorussie (8 septembre, en Russie).

Roberto Martinez a repris un groupe de 31 joueurs pour les trois matches de qualification pour le Mondial 2022 début septembre. Le sélectionneur national a dévoilé sa sélection jeudi au centre national du football à Tubize. Une sélection dont ne font pas partie Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Nacer Chadli et Dries Mertens, blessés. Thomas Vermaelen est lui bloqué au Japon par les restrictions de voyage. Parmi les jeunes, le Catalan a repris Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Zinho Vanheusden et Yari Verschaeren.

Blessé lors du huitième de finale de l’Euro contre le Portugal, Kevin De Bruyne n’est pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville. Dries Mertens a lui aussi dû déclarer forfait à cause d’une blessure à l’épaule. Jérémy Doku et Nacer Chadli sont eux absents pour une blessure aux ischio-jambiers.

Thomas Vermaelen, pour sa part, ne souffre d’aucun problème physique mais le joueur du Vissel Kobe est bloqué au Japon à cause des mesures sanitaires. En ce qui concerne Simon Mignolet, Martinez préfère lui le laisser le temps de revenir après sa blessure au genou.

De nombreux jeunes

Avec trois matches en une semaine, le sélectionneur national a opté pour un groupe large de 31 joueurs avec de nombreux jeunes. De Ketelaere et Verschaeren, également repris avec les U21, ne seront disponibles que pour le dernier match contre la Biélorussie. Alexis Saelemaekers et Albert Sambi Lokonga, déjà repris en mars, sont de nouveau repris tandis que ZInho Vanheusden et Hannes Delcroix font leur retour après une blessure. Dodi Lukebakio est aussi de retour après avoir fêté sa première sélection en novembre dernier.

Les Diables Rouges joueront trois matches de qualification pour le Mondial 2022 en Estonie (2 septembre), contre la Tchéquie (5 septembre) et en Biélorussie (8 septembre, à Kazan en Russie). Lors de la première fenêtre qualificative au mois de mars dernier, les Diables avaient décroché sept points sur neuf après deux victoires contre le pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) et un partage en Tchéquie (1-1).

La sélection complète :

Gardiens (4): Koen Casteels (Wolfsburg/All), Thibaut Courtois (Real Madrid/Esp), Thomas Kaminski (Blackburn/Ang), Matz Sels (Strasbourg/Fra)

Défenseurs (7): Toby Alderweireld (Al-Duhail/Qat), Dedryck Boyata (Hertha Berlin/All), Hannes Delcroix (RSC Anderlecht), Jason Denayer (Lyon/Fra), Brandon Mechele (Club Bruges), Zinho Vanheusden (Genoa/ita), Jan Vertonghen (Benfica/Por)

Latéraux (6): Yannick Carrasco (Atlético Madrid/Esp), Timothy Castagne (Leicester/Ang), Thomas Foket (Reims/Fra), Thorgan Hazard (Dortmund/All), Thomas Meunier (Dortmund/All), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita)

Milieux (6): Leander Dendoncker (Wolverhampton/Ang), Albert Sambi Lokonga (Arsenal/Ang), Dennis Praet (Leicester/Ang), Youri Tielemans (Leicester/Ang), Hans Vanaken (Club Bruges), Axel Witsel (Dortmund/All)

Attaquants (8): Michy Batshuayi (Besiktas/Tur), Christian Benteke (Crystal Palace/Ang), Charles De Ketelaere (Club Bruges), Eden Hazard (Real Madrid/Esp), Romelu Lukaku (Chelsea/Ang), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin/All), Leandro Trossard (Brighton/Ang), Yari Verschaeren (RSC Anderlecht).