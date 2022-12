Quelle équipe les Belges vont-ils désormais supporter à la Coupe du monde?

Il va falloir se faire une raison : dès aujourd’hui, la Coupe du monde au Qatar se poursuit sans la Belgique. Cela ne va pourtant pas empêcher les amateurs de ballon rond de regarder la compétition. Après l’élimination des Diables, certains Belges vont même soutenir une autre nation. Oui mais laquelle ?

La France ? Le Maroc ?

Habituellement, il a fort à parier que de nombreux Belges se mettraient à supporter l’Italie. Sauf que voilà, les Italiens ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Vers qui vont-ils se tourner ? La France ? C’est très peu probable. L’Allemagne ? Elle a également été éliminée hier.

Les Belges derrière le Portugal !

Pour avoir une idée de l’équipe que les Belges vont suivre et soutenir, direction Google. Le géant américain a dévoilé un classement des équipes nationales les plus recherchées par les Belges dans le moteur de recherche. Et c’est l’équipe du Portugal qui suscite le plus d’intérêt chez nos compatriotes. Viennent ensuite le Brésil et l’Espagne.

De nombreux Belges vont donc soutenir les Portugais. Ça tombe bien, ils jouent cet après-midi contre la Corée du Sud et sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

