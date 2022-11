Pourquoi Thomas Meunier portait-il un masque lors de Belgique-Canada?

Ce mercredi, la Belgique s’est imposée dans la douleur face au Canada (1-0) pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022. Thomas Meunier est rentré à la mi-temps pour remplacer Yannick Carrasco et il a dû évoluer avec un masque. Pourquoi ?

La Belgique pousse un « ouf » de soulagement suite à la victoire de la Belgique ce mercredi face au Canada. Les Diables rouges n’ont pas vraiment mérité leur victoire, mais ont pu compter sur un Thibaut Courtois taille patron et, notamment, sur une bonne rentrée d’Amadou Onana et de Thomas Meunier.

Certains d’entre vous ont pu être surpris de le voir entrer en jeu avec un masque de protection. Le piston droit des Diables revient d’une fracture à la pommette et devait donc le porter pour éviter tout contact pouvant causer une rechute. Selon le staff technique, il devrait encore le porter s’il joue contre le Maroc, mais il pourra ensuite le retirer.

Qu’a pensé Meunier du match ?

« C’était assez compliqué », a résumé le joueur masqué au micro de la RTBF. « Le Canada a joué le jeu à 1.000 %. Ils ont mis énormément d’intensité, beaucoup d’impact physique, de technique. Nous nous sommes retrouvés acculés à quelques occasions. Malgré tout, nous sommes parvenus à plus ou moins gérer la pression, même en deuxième période, on avait l’impression que le Canada, malgré sa domination, n’arriverait pas à marquer. Nous avons eu un peu de réussite, un grand gardien en première période, Thibaut arrête le penalty, puis nous avons été efficaces en contre. Nous n’avons pas eu énormément d’occasions et avons marqué. »

Meunier pense que les Diables « ont géré un peu mieux le ballon en récupération » en seconde période. « Au niveau physique, je me sens comme si j’avais joué le match en entier. C’était beaucoup de courses. Nous avons couru derrière les Canadiens. Il y a deux ou trois rectifications à faire, on ne va pas chercher midi à quatorze heures, prendre les trois points était le plus important aujourd’hui. »

