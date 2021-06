Nouveau tacle de Domenech contre les Diables, «soi-disant l’équipe la plus spectaculaire de l’Euro»

L’ancien sélectionneur français Raymond Domenech a choisi « sa » principale affiche des huitièmes de finale de l’Euro. Ainsi, dans l’émission « l’Équipe d’Estelle », diffusée sur la chaîne L’Équipe et sur la plateforme L’Équipe Live, il a opté pour le match entre la Belgique et le Portugal. Fidèle à ses habitudes à la TV dans son rôle de consultant auprès de sa compagne, il n’a pas pratiqué la langue de bois…

« La principale affiche ? Je dirais Belgique-Portugal. Ces deux pays font partie des favoris au titre et ce sera un match équilibré. Ici, on ne sait pas ce qu’il va se passer. Les Belges vont avoir une opposition alors qu’ils doivent aller au bout car ils ont soi-disant l’équipe la plus spectaculaire, l’équipe la plus intéressante avec des joueurs qui reviennent au plus haut niveau. Mais le Portugal n’est jamais facile à jouer, on l’a vu avec cette première mi-temps contre l’équipe de France, qui était quand même de qualité. »