Nafi Thiam imite les Red Lions et va chercher la médaille d’or, Noor Vidts 4e

Nafisstou Thiam, 26 ans, a réussi à conserver la tête de l’épreuve multiple à l’issue de la 7e et dernière épreuve, le 800m, gardant ses distances au classement final sur la Néerlandaise Anouk Vetter. (6.791 points pour 6689).

Noor Vidts, 25 ans, a réussi elle à gagner une place, mais reste au pied du podium avec une 4e place. La médaille de bronze est revenue à une autre Néerlandaise Emma Oosterwegel (6590 pts).

C’est la première fois que la Belgique rapporte deux médailles d’or olympiques à sa délégation le même jour. Un peu plus tôt dans la journée, le hockey était devenu champion olympique. Les Red Lions ont battu l’Australie au bout des shoot-outs en finale. C’est la première fois qu’une heptathlonienne conserve son titre olympique depuis l’Américaine Jackie Joyner-Kerstee 1988 et 1992.

La Namuroise, liégeoise d’adoption, avait repris la tête de la compétition jeudi après avoir expédié le javelot à 54m68, meilleure performance de l’ensemble des concurrentes. De quoi ajouter 951 points et en totaliser 5.912 avant l’ultime épreuve, le 800 m qu’elle a fini à la 7e place en 2:15.98. Thiam avait comblé 43 de ses 47 points de retard sur la Néerlandaise Annouk Vetter - en tête à l’issue de la première journée mercredi - à l’occasion du saut en longueur, première épreuve de jeudi. Elle avait réalisé le meilleur saut à 6m60 pour 6m47 à sa rivale d’outre-Moerdijk.

Noor Vidts de son côté avait glissé à la 5e place après les deux épreuves de jeudi avec un saut à la longueur à 6m32 et un lancer du javelot à 41m80, son record personnel. Sa victoire sur le 800m en 2:09.05 lui a permis de gagner une place. Elle finit 4e.

C’est la 3e médaille d’or pour la délégation belge aux Jeux Olympiques de Tokyo après l’or donc aussi pour les Red Lions et le titre olympique de Nina Derwael aux barres asymétriques en gymnastique. C’est aussi la 5e médaille pour la Belgique avec l’argent pour Wout van Aert dans la course sur route en cyclisme en ligne et le bronze de Matthias Casse en judo en -81kg.