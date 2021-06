Lukaku plus efficace que Ronaldo en équipe nationale

À 28 ans, Romelu Lukaku est en train de rentrer dans l’Histoire. Au fil des années, l’attaquant des Diables rouges fait taire les critiques. Après une saison incroyable à l’Inter de Milan couronnée d’un scudetto et de 24 buts en championnat, « Big Rom » explose en équipe nationale.

Ce lundi soir, lors de la dernière phase de poule de la Belgique à l’Euro 2020 face à la Finlande, Romelu Lukaku marquait son troisième goal dans la compétition. Une réalisation qui lui permet de faire mieux qu’un certain Ronaldo ! En effet, en 96 apparences avec les Diables, l’attaquant belge en est désormais à 63 buts. En guise de comparaison, le Brésilien était à 62 goals pour 98 caps.

Cinq buts en Coupe du monde et à l’Euro

Avec désormais un total de 5 buts à son actif à l’Euro (après en avoir inscrit 2 en 2016), Lukaku devient également l’un des six joueurs de l’histoire à avoir inscrit au minimum 5 buts à l’Euro et en Coupe du monde. À ses côtés : Cristiano Ronaldo, Michel Platini, Thierry Henry, Zinédine Zidane et Jürgen Klinsmann.