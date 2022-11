L’incroyable record de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois écrit son nom dans les livres d’histoire du football lorsqu’il a ouvert le score face au Ghana, jeudi soir, pour la première journée du groupe G de la Coupe du monde 2022. L’attaquant portugais est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq éditions du Mondial.

Un nouveau record pour Ronaldo

Cinq joueurs avaient jusqu’à aujourd’hui marqué dans quatre éditions de la Coupe du monde : outre Cristiano Ronaldo, Miroslav Klose, Lionel Messi, Pelé et Uwe Seeler partageaient ce record. En marquant le premier but du match du Portugal contre le Ghana sur penalty, Cristiano Ronaldo est devenu le premier à le faire dans cinq éditions différentes.

Depuis son premier but en Coupe du monde contre l’Iran, lors du Mondial 2006 en Allemagne, Cristiano avait marqué un but en 2010 en Afrique du Sud, un autre au Brésil en 2014 et quatre lors de la Coupe du monde en Russie en 2018. Le Portugais porte désormais son total à 9 buts sur la plus grande scène footballistique mondiale, répartis sur cinq éditions différentes.

