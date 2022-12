Les joueurs français ont-ils été empoisonnés? Un message sème le doute

Au lendemain d’une finale de Coupe du monde entrée dans la légende et de la victoire historique de l’Argentine face à la France, le match est encore dans tous les esprits et les polémiques sont nombreuses.

Entre le geste obscène d’Emiliano Martinez avec le trophée du meilleur gardien de la compétition, les Français qui disent que le but du 3-2 de Messi aurait dû être annulé et le chambrage des joueurs argentins dans les vestaires, les discussions ne s’arrêtent plus sur les réseaux sociaux. Autre élément surprenant : un journaliste anglais estime que les joueurs français ont été… empoisonnés !

Un mystérieux virus

Depuis le début de la compétition, l’équipe de France est frappée par un mystérieux virus. Certains avaient évoqué le coronavirus mais la Fifa n’a effectué aucun test au Qatar et le staff français n’a jamais vraiment voulu indiquer qu’elle était la maladie dont ont souffert plusieurs joueurs dont Rabiot, Coman, Varane ou encore Konaté. En conférence de presse, ils ont évoqué tout au plus « un coup de froid » ou « une petite grippe ».

Quel crédit faut-il accorder à Piers Morgan ?

Le journaliste britannique Piers Morgan n’a quant à lui pas pris de pincettes. Pendant la finale, alors que la France perdait 0-2 face à l’Argentine, il a écrit sur Twitter : « Ce n’était pas un virus. L’équipe de France a été empoisonnée délibérément ». Son message a fait l’effet d’une bombe et a été relayé par des milliers de personnes.

Quel crédit faut-il accorder à cette affirmation ? Tout d’abord, il faut savoir que bien qu’il soit suivi par plus de 8 millions de personnes sur Twitter, Piers Morgan n’est pas le journaliste le plus neutre au monde, loin de là. Il ne cache pas ses liens et son amitié avec Cristiano Ronaldo. C’est d’ailleurs lui qui avait obtenu la longue interview exclusive du joueur portugais il y a quelques semaines. Dans ce contexte, Piers n’avait pas envie de voir Lionel Messi, le rival historique de son chouchou, remporter la Coupe du Monde. Il soutenait donc la France et c’est en la voyant perdre 0-2 qu’il a affirmé que les joueurs avaient été empoisonnés. La suite du match aura montré que l’équipe de France s’était finalement très vite remise de cet « empoisonnement », revenant trois fois au score. Il n’a cependant pas retiré son tweet.

La réaction de Didier Deschamps

La petite phrase de Piers Morgan n’est pas passée inaperçue et elle est venue semer le doute dans l’esprit de certains. Et ce n’est pas Didier Deschamps qui va dissiper ces doutes. « On n’avait pas toutes nos forces pour différentes raisons je ne vais pas rentrer dans les détails… », a déclaré le sélectionneur français au micro de TF1 après la rencontre.

Il faudra donc encore attendre un peu avant d’en savoir plus sur ce mystérieux virus qui a touché l’équipe de France pendant la Coupe du monde…

