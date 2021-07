Les joueurs français Griezmann et Dembélé accusés de racisme

Tout part d’une vidéo Snapchat qui, samedi après-midi, approchait les 500.000 vues sur les réseaux sociaux. Les réactions à son sujet sont de plus en plus vives. Elles dénoncent des propos racistes.

Concrètement, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, équipiers en équipe de France et au FC Barcelone, sont au centre de cette nouvelle polémique. Visiblement filmée par Dembélé et difficile à dater, cette séquence montre les deux amis dans une chambre : ils se moquent d’employés asiatiques apparemment en train de leur installer de quoi jouer à PES.

« Toutes ces sales gueules pour jouer à PES mon frère, tu n’as pas honte », peut-on entendre. « Vous êtes en avance ou pas dans votre pays », ajoute une voix alors que le personnel de l’hôtel semble en difficulté…