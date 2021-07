Les Jeux olympiques démarrent officiellement avec une cérémonie «simple et sobre»

Après une année de report et d’incertitude liée à la pandémie de coronavirus, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo va donner vendredi (13h00 belges) au Stade olympique le coup d’envoi officiel des JO 2020, une édition hors du commun, privée de public et déjà confrontée à l’apparition de plusieurs cas de Covid.

L’heptathlonienne Nafissatou Thiam et le hockeyeur Felix Denayer y porteront les drapeaux belges. Cinq ans après le lancement des Jeux de Rio dans la ferveur du stade Maracana, transformé en sambodrome géant avec Gilberto Gil et Gisele Bündchen en vedette, les célébrations s’annoncent bien plus feutrées et modestes cette année.

La soirée se déroulera quasiment à huis clos, comme presque toutes les épreuves des Jeux, et seuls quelques centaines de VIPs auront le droit d’y assister. La version 2021 de la cérémonie devrait être « plus simple et plus sobre » que les éditions précédentes, ont prévenu les organisateurs, afin de rester « en phase avec la situation » sanitaire et réduire les risques de contamination.

Une cérémonie pleine d’empathie

Les organisateurs ont voulu faire de la cérémonie d’ouverture un moment d’« empathie » pour exprimer la « gratitude » et l’« admiration » du monde du sport « pour tous les efforts qui ont été déployés » dans la lutte contre la pandémie, qui a fait 4 millions de morts depuis fin 2019.

Un hommage sera également rendu aux victimes du tremblement de terre et du tsunami de 2011 qui avaient entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima et fait près de 18.500 morts.

Un moment festif

Malgré cette tonalité grave, la cérémonie devrait tout de même être un moment festif, avec les traditionnels tableaux musicaux faisant référence à l’histoire et à la culture du pays hôte et aux valeurs universelles du sport.

Les détails de la soirée sont tenus secrets jusqu’au bout mais sur une vidéo des répétitions filmées par des riverains, des images d’un globe terrestre et les paroles de la chanson « Imagine » pouvaient être vus projetées dans le ciel.

Le sport déjà à la fête

Si la soirée marquera le lancement officiel des Jeux, les épreuves ont en fait commencé depuis mercredi, et c’est le softball et le football qui ont lancé les hostilités.

Les deux semaines de sport à suivre permettront-elles de faire passer le Covid au deuxième plan ? Les Jeux doivent en tout cas se terminer le 8 août avec une cérémonie de clôture censée « ouvrir la porte d’un avenir plus radieux », selon les organisateurs.