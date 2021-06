Les Diables s’imposent contre la Finlande

Dans le premier quart d’heure, les Diables ne parviennent pas à mettre le feu à la défense adverse. Ils possèdent le ballon mais ne trouvent pas d’espace. On voit ensuite quelques belles situations grâce à De Bruyne, Lukaku ou Witsel. Mais c’est Doku qui offre la plus belle occasion (42e), malheureusement sans conséquence. Le bloc finlandais est bas et dense et il y a très peu de solutions pour la formation de Roberto Martinez. Les Diables insistent mais le score restera de 0-0 à la mi-temps : Eden Hazard sort en boitant après un contact dans la surface, mais l’arbitre ne siffle pas penalty.

En seconde période, les Belges poussent davantage. La cheville de Hazard va bien. Les occasions s’enchaînent et sont de plus en plus dangereuses, la Finlande étouffe. À la 65e, Lukaku finit par mettre la balle au fond des filets après une nouvelle passe caviar de De Bruyne. Mais le goal est annulé pour hors-jeu. Moins de dix minutes plus tard, un coup de tête de Vermaelen heurte le poteau, Hradecky ne maîtrise pas le ballon et le pousse dans son propre but : c’est 0-1. La Belgique enfoncera le clou à la 81e grâce à un tir précis à bout portant de Lukaku. Elle termine première du groupe avec 9 points.