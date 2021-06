Les Diables Rouges battent le Danemark et se qualifient pour les 8e

Pas de grand changement dans le onze des Diables Rouges par rapport au match face à la Russie. Seuls Denayer et Meunier remplacent respectivement Boyata et Castagne. Eden Hazard, De Bruyne et Witsel débutent la rencontre sur le banc. Le match commence sur les chapeaux de roue. Sur une grossière erreur de Denayer, Poulsen croise parfaitement sa frappe pour tromper Courtois (2e). Les Diables, étouffés, continuent de subir le jeu danois jusqu’à la dixième minute, moment choisi par les deux équipes et les 25.000 spectateurs présents au stade pour rendre hommage à Christian Eriksen. Le reste de la mi-temps est du même acabit, avec des Diables Rouges ultra-dominés qui n’arrivent pas à se procurer la moindre occasion. À l’image de ce coup franc de Carrasco qui part directement en six mètres (43e).