Les compos sont tombées: Doku, Chadli et Denayer titulaires chez les Diables

Les Diables rouges affrontent la Finlande ce soir pour leur troisième et dernier match de groupe de l’Euro 2020.

Comme prévu, Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard seront présents au coup d’envoi du duel entre la Belgique et la Finlande ce lundi soir (21 heures belges) à Saint-Pétersbourg. Pour son dernier match dans ce groupe B, Robert Martinez a décidé d’effectuer pas moins de huit changements par rapport à la victoire contre le Danemark, lançant notamment Jérémy Doku et Leandro Trossard.

L’Espagnol a comme prévu aligné Courtois dans les buts, un poste auquel il ne prévoit pas de rotations lors de ce tournoi. Devant le dernier rempart du Real Madrid se tiennent Jason Denayer, Dedryck Boyata et Thomas Vermaelen. Vermaelen, cantonné à un rôle de réserviste depuis le début de l’Euro, était déjà certain de débuter ce 3e duel. Il sera accompagné de Denayer, auteur d’une erreur en début de match contre le Danemark, et de Boyata, irréprochable contre la Russie.

Dans le milieu du jeu, Axel Witsel sera accompagné de Kevin De Bruyne alors que Leander Dendoncker et Youri Tielemans prendront place sur le banc. Leandro Trossard, qui joue habituellement un cran plus haut, et Nacer Chadli se chargeront de l’animation des deux flancs.

Aux avant-postes, Eden Hazard et Jérémy Doku sont titulaires et devront alimenter Romelu Lukaku.