Le stade de Munich ne pourra pas arborer d’illumination arc-en-ciel pendant l’Euro

L’UEFA, «organisation politiquement et religieusement neutre», a justifié ce veto par le «contexte politique de cette demande, un message visant une décision prise par le parlement national hongrois». La Hongrie a salué mardi «une bonne décision» après le refus de l’UEFA d’autoriser l’illumination du stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT pour le match de l’Euro Allemagne-Hongrie mercredi. «Dieu merci, les dirigeants du football européen ont fait preuve de bon sens (...) en ne participant pas à ce qui aurait été une provocation politique envers la Hongrie», a réagi le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto selon des propos transmis à l’AFP par son ministère.

«De par ses statuts, l’UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre», a-t-elle expliqué. «Etant donné le contexte politique de cette demande - un message visant une décision prise par le Parlement national hongrois -, l’UEFA doit refuser cette requête», a-t-elle dit.

Elle a cependant proposé d’autres dates pour l’illumination du stade aux couleurs symboles de la communauté LGBT: «Soit le 28 juin - le Christopher Street Liberation Day (Gay pride locale, NDLR) - soit entre le 3 et le 9 juillet qui correspond à la semaine du Christopher Street Day à Munich».

«Un symbole fort»

«Je regrette cette décision, je crois que cela aurait été un symbole très fort», a déclaré le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune à l’AFP. «On est au-delà d’un message politique, c’est un message de valeurs profondes», a-t-il estimé.

De son côté, le ministre allemand des Affaires européennes appelle les supporters à apporter des drapeaux arc-en-ciel lors du match de l’Euro entre l’Allemagne et la Hongrie. La décision de l’UEFA d’interdire cet éclairage est «amère» pour Michael Roth, même s’il ne s’attendait pas à autre chose. «Alors les supporters eux-mêmes devraient montrer des drapeaux arc-en-ciel dans le stade», a-t-il déclaré. «Et donner l’exemple de la diversité et de la solidarité avec les LGBT en Hongrie et partout en Europe.»

Les organisateurs de la marche des fiertés de Munich, associés à Amnesty International, prévoient en tout cas de distribuer 11.000 drapeaux aux spectateurs (seules 14.000 places seront occupées, en raison des restrictions dues au Covid-19).

D’autres stades éclairés

Pendant le match Allemagne-Hongrie, d’autres stades allemands, dont ceux de Berlin, Francfort, Cologne, Augsbourg et Wolfsburg, seront éclairés aux couleurs de l’arc-en-ciel. A Munich, le maire a annoncé que la ville va pavoiser aux couleurs arc-en-ciel plusieurs bâtiments de la ville.

Hors d’Allemagne, Gary Lineker, l’ancienne gloire du foot anglais dont la voix porte en Europe, a immédiatement tweeté: «Fais-le quand même Munich, fais-le. Allume la lumière pour que le monde voie».

Sportivement, l’Allemagne affrontera la Hongrie ce mercredi à 21h00 avec l’ambition de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro. Les Allemands ont besoin d’au moins un point pour se qualifier.